Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових магістральних водогонів

Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступне важливе рішення – це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів", – йдеться в повідомленні.

Прем’єр зазначив, що це будуть водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.

Водогони необхідні, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

"Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", – сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що наразі відбувається евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1500 будинків підтоплено. У Херсоні розгорнути три евакуаційні пункти. Залучаємо додаткові сили ДСНС.

Економічна правда.