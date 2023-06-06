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Уряд виділить 1,5 мільярда на будівництво нових магістральних водогонів

Вівторок, 6 червня 2023, 21:05 - Ігор Пилипів

Уряд виділить 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступне важливе рішення – це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів", – йдеться в повідомленні. 

Прем’єр зазначив, що це будуть водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка. 

Водогони необхідні, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. 

"Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", – сказав Шмигаль. 

Прем’єр додав, що наразі відбувається евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1500 будинків підтоплено. У Херсоні розгорнути три евакуаційні пункти. Залучаємо додаткові сили ДСНС. 

Економічна правда.

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