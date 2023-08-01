Самолеты НАТО наблюдали за тремя судами, которые прорывали морскую блокаду России - Forbes

За тремя гражданскими грузовыми судами, которые прорывали морскую блокаду России, наблюдали самолеты НАТО.

Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает издание, "три грузовых судна не приложили никаких усилий, чтобы скрыть свои намерения" при прорыве блокады, поскольку авиация НАТО "прикрыла" первые суда, которые зашли на Дунай. А вблизи границ Румынии дежурили истребители Альянса.

"Все они (суда, - ред.) включили свои радиотранспондеры, сделав свое местонахождение и курс видимыми для всех, кто имеет доступ к Интернету и веб-сайтов для отслеживания судов", - пишет Forbes.

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"Сверху (судна, - ред.) патрулировали не менее четырех военных самолетов НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, армейский "Челленджер" с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО. Ни один из самолетов обычно не имеет оружия, но истребители НАТО, включая итальянские истребители Eurofighter и румынские F-16, были поблизости в Румынии", - говорится в публикации.

Издание цитирует Институт изучения войны (ISW), который, основываясь на этом инциденте, уже квалифицировал угрозы россиян относительно блокады Черного моря как блеф.

"Сообщения о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно приплыли в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски теперь", - отметили в ISW.

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"Через 22 дня после того, как Москва отменила соглашение с Киевом, которое позволяло Украине безопасно экспортировать десятки миллионов тонн зерна, а затем угрожала остановить морские перевозки в украинские порты, мир назвал действия россиян блефом", - резюмирует Forbes.

Как считают наблюдатели, успешная операция по прорыву блокировки может сигнализировать международным грузоотправителям о том, что возобновлять операции из украинских портов достаточно безопасно.

"Похоже, что российские силы не желают или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, следующие в Украину через Черное море, несмотря на якобы выдвинутые для этого условия", - отмечает ISW.

Издание напоминает, что три гражданских грузовых судна - по одному из Израиля и Греции, а также одно с турецко-грузинской регистрацией - в воскресенье прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

"Вероятно, суда будут загружать зерно в Измаиле, а затем возвращаться в Черное море и далее в иностранные порты", - пишет Forbes.

Это все происходило в условиях, когда Черноморский флот РФ развернул корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря, в зоне основных путей из пролива Босфор в Одессу, стратегический порт Украины.

Но ни "Сергей Котов", ни любое другое российское судно так и не вмешались, когда эти три гражданских судна направлялись в Измаил.

Напоминаем:

17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков объявил об остановке действия "зерновой сделки".

19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

28 июля россияне начали угрожать кораблям в Черном море. Государственная пограничная служба Украины обнародовала запись предупреждения, которое россияне через открытые каналы связи присылают судам, следующим по Черному морю.