Судно Израиля проигнорировало "блокаду" РФ Черного моря, следом идут суда Греции и Турции

Израильское судно Ams1 проигнорировало "блокаду" Россией Черного моря и вошло в украинское устье Дуная, вслед за израильским судном идут еще два - из Греции и Турции/Грузии.

Об этом сообщает представитель OSINT-сообщества Маркус Джонсон.

"Ams1 заходит в украинский рукав Дуная. Это был первый корабль, который прорвал черноморскую блокаду России после бомбардировки Рени 25 июля. Начав свое путешествие в Ашдоде, Израиль, он открыто объявил пунктом назначения - Украину, поскольку направлялся через Черное море прямым курсом. Отважные моряки", - написал Джонсон.

Кроме того, сообщил Джонсон, вслед за израильским Ams1 идут суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.

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"В течение ночи 3 гражданских корабля, кажется, успешно бросили вызов российским угрозам навигации в Черном море. Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan шли прямыми маршрутами, открыто определяя пункт назначения в Украину через AIS. Их происхождение: Израиль, Греция и Турция/Грузия", - отметил он.

"Первые доказательства того, что Россия не может останавливать и обыскивать корабли в Черном море", - так прокомментировало событие болгарское издание Actualno.

"Российские силы явно не хотят или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные корабли, следующие в Украину через Черное море... На снимках слежения за судами, опубликованных 30 июля, видно, как три гражданских судна заявили о своем пункте назначения в Украине через автоматическую систему идентификации (АИС) и плывут туда, не будучи остановленными и обысканными российским Черноморским флотом", - говорится в материале.

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Напоминаем:

17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков объявил об остановке действия "зерновой сделки".

19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

28 июля россияне начали угрожать кораблям в Черном море. Государственная пограничная служба Украины обнародовала запись предупреждения, которое россияне через открытые каналы связи присылают судам, следующим по Черному морю.