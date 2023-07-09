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РФ хочет, чтобы на Вильнюсском саммите НАТО обсудили вопрос ЗАЭС

Воскресенье, 9 июля 2023, 11:35 - Игорь Пилипив

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-террориста Мария Захарова заявила, что лидеры трансатлантического оборонного альянса НАТО должны обсудить вопрос украинской Запорожской АЭС на Вильнюсском саммите.

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь российского МИД обвинила Украину в "систематическом нанесении вреда" ЗАЭС, и добавила, что на саммите НАТО этому нужно уделить ключевое внимание.

По словам Захаровой, подавляющее большинство участников альянса окажется в зоне прямого поражения, в случае катастрофы на ЗАЭС. 

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Лидеры НАТО встретятся в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, от разногласий по заявке Украины на членство и присоединения Швеции до увеличения запасов боеприпасов и пересмотра первых за десятилетие оборонных планов.

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Напомним:

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Россияне продолжают минирование Запорожской АЭС, доставляя на территорию станции мины и взрывчатые вещества

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в конце июня заключило договор страхования с ЧАО "Страховая компания "Первая" на более 5 млрд грн относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины, однако страховое покрытие начнет действовать только после освобождения ЗАЭС от оккупантов.

Российские оккупанты собираются перевести энергоблок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки". При этом они сознательно не выводят энергоблок №5 в "холодный останов".

АЭС РФ НАТО
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Экономическая правда
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