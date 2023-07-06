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Росіяни хочуть перевести ще один блок ЗАЕС у стан "гарячого зупину" – Енергоатом

Четвер, 6 липня 2023, 17:40 - Олексій Павлиш

Російські окупанти збираються перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину". При цьому вони свідомо не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації", - заявили в компанії.

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В "Енергоатомі" додали, що український оперативний персонал ніяк не може вплинути на цю ситуацію, "адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових".

"І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Енергетики відновили живлення окупованої росіянами Запорізької АЕС від основної високовольтної лінії 750 кВт.

Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.

Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку росіянами найближчим часом провокації на території окупованої Запорізької атомної електростанції.

Економічна правда

енергетика АЕС Енергоатом ЗАЕС
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