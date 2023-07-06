Росіяни хочуть перевести ще один блок ЗАЕС у стан "гарячого зупину" – Енергоатом
Російські окупанти збираються перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину". При цьому вони свідомо не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".
Про це заявили в "Енергоатомі".
"Псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.
При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації", - заявили в компанії.
В "Енергоатомі" додали, що український оперативний персонал ніяк не може вплинути на цю ситуацію, "адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових".
"І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян", - йдеться у повідомленні.
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Економічна правда