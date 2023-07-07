У разі підриву росіянами ЗАЕС Україна не отримає страхову компенсацію на 5 млрд: є умови щодо війни

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" наприкінці червня уклало договір страхування з ПрАТ "Страхова компанія "Перша" на понад 5 млрд грн щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України, однак страхове покриття почне діяти лише після звільнення ЗАЕС від окупантів.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані в системі Prozorro.

Угода поширюється на чотири атомні електростанції: Запорізьку, Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську.

Страхова сума по угоді становить 111,49 мільйонів Спеціальних прав запозичення МВФ, що в еквіваленті по курсу становить 5,44 млрд грн. Період страхування – один рік.

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Видання зазначає, що укладена "Енергоатомом" та СК "Перша" угода розрахована на виплату компенсацій за смерть чи втрату здоров’я громадян внаслідок ядерних інцидентів. Але в ній визначено, що страхове покриття відносно ЗАЕС почне діяти лише після:

її звільнення від російських військ;

ліквідації наслідків їх присутності на території станції;

отримання згоди міжнародних страхових ядерних пулів про участь у перестрахуванні ризиків по ЗАЕС.

Крім цього, страхуванню не підлягають випадки заподіяння ядерної шкоди на будь-яких АЕС України внаслідок інциденту, який спричинять воєнні дії, збройні конфлікти, вторгнення тощо.

Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах "Енергоатому".

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Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку росіянами найближчим часом провокації на території окупованої Запорізької атомної електростанції.