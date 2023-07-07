В Нацполиции рассказали, что делается для недопущения подрыва Киевской ГЭС

Военные и полиция круглосуточно несут службу для недопущения подрыва Киевской гидроэлектростанции в г. Вышгороде Киевской области, отработан алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что ГЭС в Украине строили так, что разрушить их ракетным ударом фактически невозможно.

"Каховскую ГЭС разрушали изнутри путем закладки очень большого количества взрывчатки. То есть чтобы разрушить Киевскую ГЭС, нужна мощная диверсионно-разведывательная работа врага - мы делаем все, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Небитов.

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По его словам, во время войны все объекты критической инфраструктуры, не только ГЭС, находятся под охраной Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и частично полиции, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии в круглосуточном режиме охраняют эти объекты.

"После теракта на Каховской ГЭС полиция Киевской области усилила патрулирование возле Киевской ГЭС для реагирования на ситуацию и изменение оперативной обстановки. Например, когда задержан подозрительный автомобиль, полицейские оперативно забирают водителя для отработки, чтобы не создавать какой-либо нестандартной ситуации вблизи ГЭС", - пояснил начальник облполиции.

Кроме того, рассказал он, полиция совместно с соответствующими государственными структурами и органами местного самоуправления отработала алгоритм действий в случае подрыва плотины Киевской ГЭС.

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"Алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации полностью отработан, на штабе обороны Киева и Киевской области все проговорили, но эта информация, конечно, имеет гриф ограничения. ВСУ, СБУ, ГУР, Минобороны, Нацгвардия, Нацполиция, местные органы самоуправления - все получили соответствующие задания об усилении действий. Что касается непосредственно полиции - то речь идет именно о дополнительном патрулировании по периметру. Уверяю, работа происходит 24/7 и не останавливается", - заверил Небитов.

Напоминаем:

Ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что россияне делали попытки взорвать и другие дамбы в Украине. Как следует из слов Наева, одной из таких целей могла быть дамба Киевской ГЭС.

Об одном из инцидентов на Киевской ГЭС сообщалось в самом начале вторжения. 26 февраля 2022 года украинская противовоздушная оборона ночью сбила ракету, которая направлялась в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде. Как рассказывали в этой связи в Министерстве инфраструктуры, разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других плотин каскада и даже аварии на Запорожской АЭС.

Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева.

В начале июня ЧАО "Укргидроэнерго" начало строительство системы раннего выявления угроз чрезвычайных ситуаций на Киевских ГЭС и ГАЭС, которые располагаются выше по руслу Днепра над столицей Украины.

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