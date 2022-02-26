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Враг хотел разрушить дамбу Киевского водохранилища – МИУ

Суббота, 26 февраля 2022, 10:00

Украинская противовоздушная оборона ночью сбила ракету, направлявшуюся в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры со ссылкой на Укрводпуть.

"Сегодня утром в 3:50 Украинские ПВО сбили российскую ракету, которая направлялась в направлении дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева. Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и ущербам – в том числе затоплениям жилых районов Киева и пригородов.

Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада и даже аварии на Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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