Россияне пытались повредить и другие дамбы на Днепре - командование ВСУ

Взорванная врагом дамба Каховской ГЭС - не единственная, где россияне пытались причинить вред.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Враг и до этого пытался каким-то образом навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были тщетны", - приводит слова Наева командование Объединенных сил ВСУ.

Как следует из слов Наева, одной из таких целей могла быть дамба Киевской ГЭС.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника", - заявил Наев.

По его словам, указанный комплекс мер полностью внедрен и уже действует.

Также, по словам Наева, все угрозы анализируются, и принимаются меры, которые снижают и сводят на нет возможные враждебные действия, которые могут быть в будущем.

Напоминаем:

Об одном из инцидентов на Киевской ГЭС сообщалось в самом начале вторжения. 26 февраля 2022 года украинская противовоздушная оборона ночью сбила ракету, которая направлялась в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде.

Как рассказывали в этой связи в Министерстве инфраструктуры, разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других плотин каскада и даже аварии на Запорожской АЭС.

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Экономическая правда