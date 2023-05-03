"Укрнафта" хоче управляти відібраною у Коломойского нафтогазовою компанією

Компанія "Укрнафта" просить передати їй в управління корпоративні права "ВК "Укрнафтобуріння", яку напередодні держава забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Про це йдеться в листі компанії до Міністерства економіки, який є в розпорядженні Економічної правди.

У листі "Укрнафта" стверджує, що "Укрнафтобуріння" займалася розробкою Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, але зосереджувалася на видобуванні газу, хоча запаси нафти на цьому родовищі більші.

Та наразі схема збору та транспортування видобутої на родовищі продукції залишилася інтегрованою у виробничу схему "Укрнафти".

Компанія каже, що зможе наростити видобуток нафти на Сахалінській площі на 14%, а також збільшили видобуток газу.

Також очолювана Сергієм Корецьким компанія хоче отримати в управління ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" які є партнерами "Укрнафтобуріння" за угодами про спільну діяльність на Сахалінській площі.

На акції цих компаній раніше було накладено арешт на передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомлялося у квітні, за рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.

Згідно даних реєстру, "Укрнафтобуріння" належить АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) та ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%). Компанія пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

"Укрнафтобуріння" є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.