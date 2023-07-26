Новости 26 июля: возвращение довоенного налогового режима, инвестиции в производство БПЛА

О налогах. Президент Владимир Зеленский подписал налоговый законопроект № 8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично - моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

О производстве БПЛА. Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.

О кредитах. В III квартале текущего года, впервые с начала полномасштабного вторжения, банки планируют смягчить условия кредитования для малого и среднего бизнеса, а также для населения, в частности, по выдаче ипотечных кредитов.

О судоходстве в Черном море. Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зерновой сделки.

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О санкциях. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций.

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