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Банки впервые с начала войны планируют смягчить условия кредитования для бизнеса и населения - НБУ

Среда, 26 июля 2023, 12:49 - Лия Ильченко

В III квартале текущего года, впервые с начала полномасштабного вторжения, банки планируют смягчить условия кредитования для малого и среднего бизнеса, а также для населения, в частности, по выдаче ипотечных кредитов.

Об этом сообщает Национальный банк со ссылкой на опрос банков об условиях банковского кредитования.

В целом можно выделить 5 выводов, которые дает данный опрос.

Спрос

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Впервые с начала полномасштабной войны отмечается рост спроса на потребительские кредиты и количества одобренных кредитных заявок бизнеса. И, как ожидается, объем займов как бизнеса, так и населения, в следующие четыре квартала продолжит расти.

Спрос на корпоративные кредиты вырос преимущественно на гривневые займы для малого и среднего бизнеса.

Заинтересованность домохозяйств стимулируют более низкие процентные ставки. 

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Качество кредитного портфеля

Банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитного портфеля бизнеса, однако доля респондентов, имеющих негативные ожидания, постепенно уменьшается с начала полномасштабной войны. 

Изменения качества портфеля домохозяйств не ожидается.

Кредитные стандарты для бизнеса

Во II квартале они были несколько повышены. Больше всего - для долгосрочных и валютных займов.

В то же время в III квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения, банки планируют ослабить корпоративные стандарты кредитования для МСП, краткосрочных и гривневых кредитов. Впервые с 24 февраля 2022 года опрос зафиксировал увеличение количества одобренных заявок на кредиты бизнеса.

Кредитные стандарты для населения

Второй квартал подряд кредитные стандарты для населения смягчаются.

В III квартале банки планируют смягчать стандарты одобрения как для ипотечных, так и потребительских кредитов. Количество одобренных заявок на займы населению продолжает расти.

Риски

Респонденты сообщили о росте кредитного риска и ожидают его повышения в III квартале.

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