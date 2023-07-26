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В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон

Среда, 26 июля 2023, 20:49 - Алексей Павлыш

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.

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Реестр будет содержать:

  • основания для применения, изменения или отмены санкций;
  • перечень санкций, которые ввели или отменили;
  • перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации - название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер / налоговый номер; для человека - имя, дата рождения,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

Экономическая правда

власть законодательство санкции
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