"Нафтогаз" подозревают в неправдивой информации по управлению арестованными АЗС друга Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) подозревает, что ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которому Кабинет министров в прошлом году передал в управление арестованную сеть АЗС Glusco, не подает или не оформляет должным образом информацию о деятельности указанной сети.

Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА.

"Согласно имеющимся у Агентства документам, управляющий не подает или не оформляет информацию о почти половине полученных от АРМА автозаправочных комплексов, в результате чего бюджет ежемесячно недополучает значительную сумму средств", - отмечают в АРМА.

В этой связи, АРМА начало проверку эффективности управления сетью АЗС Glusco.

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"АРМА начинает проверки по наиболее резонансным и важным для государства кейсам. Наша цель очень четкая - управление активами на миллиарды гривен должно быть эффективным и приносить бюджету воюющей страны надлежащие доходы", - заявила глава АРМА Елена Дума.

Так, Агентство получило информацию о ненадлежащем исполнении управляющим Glusco условий договора управления, в частности о подаче недостоверных данных о расходах и доходах от управленческой деятельности.

"Управляющий уже более года пользуется активами Glusco, а это фактически 89 автозаправочных комплексов, 8 земельных участков, 2 нефтебазы и корпоративные права 35 компаний. При этом за все время в Государственный бюджет перечислено лишь 1 миллион 151 тысячу гривен, что вызывает вполне обоснованные вопросы относительно эффективности управления", - отметила руководительница АРМА.

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Мероприятия по мониторингу эффективности управления сетью Glusco проводятся Комиссией по контролю за эффективностью по управлению активами АРМА. Проверка продлится до 31 июля этого года.

"О результатах проверки и принятых на ее основании решениях будет сообщено дополнительно", - отметили в АРМА.

В Агентстве также подчеркнули, что согласно условиям договора управления, АРМА имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от договора в случае ненадлежащего выполнения управляющим определенных условий.

Напоминаем:

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. НКроме АЗС, сеть насчитывает шесть нефтебаз.

С тех пор и до конца 2021 года сетью владел израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которого связывают с Виктором Медведчуком. Это подтверждал и сам Моисеев – говорил, что их связывают "дружеские отношения, а не деловые".

В конце февраля прошлого года СНБО ввел санкции против нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Через две недели, в марте 2021 года, компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Медведчуком сеть АЗС Glusco, остановила поставки нефтепродукции на украинский рынок.

Одновременно с этим в компании Glusco и на ее АЗС прошли обыски – Служба безопасности заявила о разоблачении масштабной оборудки по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. В результате суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых, в частности, находятся АЗС Glusco.

В декабре стало известно, что компания SNEL Energy Limited, принадлежащая греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису, приобрела 100% акций Glusco Energy SA.

Анифантакис в течение своей карьеры, в частности, был управляющим директором Litasco SA (2018-2020) и председателем совета директоров Eiger Shipping S.A (2017-2020) – они входят в российскую сеть "Лукойл".

В мае 2022 года управляющим сети АЗС Glusco, в соответствии со статьей 21-1 Закона об АРМА, правительством определено ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".