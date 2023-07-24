Новости 24 июля: россияне атаковали порты на Дунае, "Сенс банк" получил правление

Об атаке РФ. В результате очередной российской атаки россиян на инфраструктуру Одесской области в ночь на 24 июля получил повреждения порт Рени.

О Каховской ГЭС. Каховскую ГЭС могут не отстраивать, если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с опустошением Каховского водохранилища.

О Сенс Банке. В национализированном Сенс Банке начал свою работу новый состав членов Наблюдательного совета и Правления.

О "Нафтогазе". "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявляет о том, что у нее закончился срок выполнения функций и обязанностей поставщика "последней надежды" (ППН) с 22 июля этого года.

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О Twitter. Социальная сеть Twitter в понедельник, 24 июля, сменила логотип на латинскую букву "икс" - "Х".

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Внедрение технологии искусственного интеллекта ускоряет бизнес-процессы и приносит компаниям доходы. Какова обратная сторона прогресса?

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