У "Нафтогаза" закончился срок выполнения функций поставщика последней надежды

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявляет о том, что у нее закончился срока выполнения функций и обязанностей поставщика "последней надежды" (ППН) с 22 июля этого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины №917-р от 22 июля 2020 года она была определена ППН на три года.

В то же время в "Нафтогазе" уверяют, что они остаются надежным поставщиком газа по всем своим договорам как "обычный" поставщик.

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"В течение последних трех лет "ГК "Нафтогаз Украины" как ППН поставило газ более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, среди которых, в частности, предприятия теплокоммунэнерго, а также те, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности и продовольственной безопасности", - подытожили в компании.

О последствиях для потребителей относительно завершения у "Нафтогаза" функций ППН в компании сообщают следующее.

"Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года у ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей ППН необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Потребителям, оказавшимся без поставщика газа, "Нафтогаз" поставлял голубое топливо по льготному тарифу в 7,96 грн/куб.

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