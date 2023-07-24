В национализированном Сенс-банке назначено новое руководство

В национализированном Sense Bankу начал свою работу новый состав членов Наблюдательного совета и Правления.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Руководство банка было назначено Фондом гарантирования вкладов физических лиц по представлению Министерства финансов Украины и согласовано Национальным банком Украины.

Отныне Наблюдательный совет Sense Bank состоит из пяти членов: двух представителей государства и трех независимых членов.

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Председателем Наблюдательного совета назначен Аджунер Шевки.

Также в состав совета вошли:

Андрей Пронченко - член Наблюдательного Совета (независимый); Ростислав Дюк - член Наблюдательного Совета (независимый);

Андрей Свистун - член Наблюдательного Совета; Владислав Власюк - член Наблюдательного Совета.

Председателем Правления Sense Bank назначен Дмитрий Кузьмин. На должностях членов Правления утверждены:

Елена Зубченко - заместитель Председателя Правления; Алексей Шклярук - член Правления, главный риск-менеджер;

Инна Тютюн - член Правления; Андрей Соколов - член Правления.

"Сейчас наша основная задача - продолжить устойчивое развитие одного из высокотехнологичных банков страны", - подчеркнул председатель Правления Sense Bank Дмитрий Кузьмин.

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Напоминаем:

Правоохранители разоблачили схему, по которой российские олигархи - бывшие владельцы одного из крупнейших украинских банков хотели вывести его миллиардные активы за границу.

22 июля 2023 года Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства.

Sense Bank - государственный банк, один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс юридических лиц и 86 тыс ФОПов. В банке работает около 4 тыс сотрудников.