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Каховскую ГЭС могут и не отстраивать: в "Укргидроэнерго" назвали условия

Понедельник, 24 июля 2023, 13:55 - Лия Ильченко

Каховскую ГЭС могут не отстраивать, если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с опустошением Каховского водохранилища.

Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".

"Если мы сможем решать эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако пока (восстановление - ред.) ГЭС - единственное решение этих проблем", - отметил Игорь Сирота.

Так, среди проблем, которые придется решить, в компании называют:

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  • покрытие дефицита воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища;
  • потери оросительной системы, которая питалась из водохранилища и водоснабжения Крыма после деоккупации;
  • обеспечение водой прудов охладителей Запорожской АЭС (полноценный запуск станции после деоккупации невозможен без восстановления Каховского водохранилища)
  • обеспечение речного судоходства по Днепру (сейчас глубина на месте Каховского водохранилища снизилась примерно на 14 метров).

Напоминаем:

В начале июля глава Офиса президента Андрей Ермак показал ужасное обмеление на Днепре в районе расположенной в Запорожье Днепровской ГЭС. Фото демонстрируют, что по дну реки на этом участке можно передвигаться пешком.

 

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Кабинет министров хочет отстроить Каховскую ГЭС за два года, несмотря на то, что ранее специалисты называли минимальный срок для восстановления - 5-7 лет.

Читайте также: Хватит ли в Украине специалистов для строительства Каховской ГЭС

Каховская ГЭС
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