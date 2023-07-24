Экс-владельцы "Сенс банка" планировали довести его до банкротства - Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили схему, по которой российские олигархи - бывшие владельцы одного из крупнейших украинских банков хотели вывести его миллиардные активы за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители не указывают название банка, но приведенные факты указывают на то, что речь идет об эксвладельцах недавно национализированного "Сенс банка" - Михаила Фридмана и Петра Авена.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов", - говорится в сообщении.

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Для того чтобы получить доступ к доходам банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. Но уже от имени новых бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" своей схемы, россияне планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы Украины.

Во время обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента правоохранители обнаружили документы с поличным.

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В Офисе генпрокурора добавили, что именно в целях недопущения причинения ущерба финансовой стабильности Украины Нацбанк принял решение о выводе системно важного банка с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

Напоминаем:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка", председателем правления определен Кузьмин Дмитрий.

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правления Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.