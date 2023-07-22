Державний "Сенс Банк" отримав нового голову правління

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку", головою правління визначено Кузьміна Дмитра.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "СЕНС БАНК", згідно з яким банк переходить у власність держави", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Нацбанком.

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Головою правління АТ "СЕНС БАНК" став колишній голова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Додається, що нове керівництво приступає до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Нагадаємо:

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Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.