Державний "Сенс Банк" отримав нового голову правління
Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку", головою правління визначено Кузьміна Дмитра.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "СЕНС БАНК", згідно з яким банк переходить у власність держави", – йдеться в повідомленні.
Крім того, Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Нацбанком.
Головою правління АТ "СЕНС БАНК" став колишній голова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.
Додається, що нове керівництво приступає до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.
Нагадаємо:
Кабінет Міністрів у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.
У п’ятницю, 21 липня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".
Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.