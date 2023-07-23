Фонд гарантирования вкладов прекратил временную администрацию в "Сенс Банке"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц прекратил временную администрацию в АО "Сенс Банк", работа которой продолжались менее трех суток.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция Фонда. На сегодня государство является полноценным владельцем Банка.

По словам директора-распорядителя Фонда Светланы Рекрут, в рамках временной администрации в банке Фонд успешно завершил все процедуры и передал его акции государству.

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"Были назначены представленные Министерством финансов и согласованные Национальным банком кандидатуры членов Правления и Наблюдательного совета банка, а также подготовлен и заключен договор купли-продажи акций банка. И главное - была обеспечена бесперебойная операционная деятельность банка и работа всех сервисов для клиентов", - отметила Рекрут.

В Фонде добавляют, что полученный результат является следствием скоординированных действий Правительства, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального депозитария, депозитарных учреждений и коллектива Банка.

Также за новоназначенный председатель правления АО "Сенс Банк" Дмитрий Кузьмин заявил, что его команда ставит своей целью сохранить доверие клиентов и способствовать дальнейшему устойчивому развитию банка.

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Напомним:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка", председателем правления определен Дмитрий Кузьмин.

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.