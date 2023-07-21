ФГВФЛ о первых часах работы временной администрации в "Сенс Банке": люди открывают депозиты

Временная администрация, которая была введена в национализированный АО "Сенс Банк" лишь в полдень, 21 июля, уже имеет первые результаты деятельности.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Так, на основании решения Кабмина об участии государства в выведении с рынка "Сенс Банк", уже разработан и утвержден план урегулирования АО "Сенс Банк".

"Согласно плану права собственности на акции банка передаются государству в лице Министерства финансов Украины, без поиска других инвесторов", - отмечают в ФГВФЛ.

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Обеспечена устойчивая операционная деятельность Банка.

"Сервисы работают в обычном режиме. Любого оттока средств со счетов клиентов не наблюдается", - информирует Фонд гарантирования вкладов.

Более того, отмечают в ФГВФЛ, в течение последних суток клиенты открыли депозитных вкладов на общую сумму 330 млн грн. Это более чем в 3 раза больше, чем за сутки до этого.

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Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Нацбанк готов к любому развитию событий по возможному обжалованию акционерами "Сенс Банка" решения по национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".