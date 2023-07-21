Национализация "Сенс Банка": в финучреждение ввели временную администрацию

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Команда Фонда уже работает в Банке и осуществляет все мероприятия в пределах полномочий, определенных законодательством", - говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что учитывая, что "Смысл Банк" входит в перечень системно важных банков, Нацанк направил в Кабинет Министров предложение по участию государства в выводе банка с рынка. По факту принятия решения правительство будет уведомлено дополнительно.

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В настоящее время Фонд обеспечивает стабильную операционную деятельность банка.

Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме. В частности, осуществление платежей и получение средств в банкоматах для физических лиц доступны в рамках привычных, установленных регулятором и банком лимитов, без дополнительных ограничений со стороны Фонда. Также без ограничений принимаются платежи юридических лиц", - отметили в ФГВФЛ.

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Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года - "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Нацбанк готов к любому развитию событий по возможному обжалованию акционерами "Сенс Банка" решения по национализации банка.

Экономическая правда