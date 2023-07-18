У местных бюджетов могут забрать НДФЛ из доходов военных

В Верховной Раде обсуждают возможность привлечения избыточных средств местных бюджетов в государственный.

Об этом говорится в статье ЭП.

По данным источников ЭП в парламенте, депутаты действительно обсуждают инициативы, которые могут изъять у местных бюджетов избыточные доходы.

Отмечается, что эти излишки образовались в бюджетах органов местного самоуправления благодаря войне.

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"Речь идет о том, чтобы перечислять налоги с доходов военнослужащих в государственный бюджет в полном объеме", - объясняется в статье.

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Напоминаем:

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.

Разрыв между собранными внутренними ресурсами и потребностями на оборону в первом полугодии составил 150 миллиардов гривен, эту сумму государство профинансировало "креативным способом" - средствами местных органов власти, госпредприятий и т.д.

В первом полугодии 22,9% доходов бюджетов местных общин составляют налоги с денежного довольствия военных.