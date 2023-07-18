Податки із грошового забезпечення військових становлять майже 23% доходів місцевих бюджетів

У першому півріччі 22,9% доходів бюджетів місцевих громад становлять податки з грошового забезпечення військових.

Про це йдеться у статті ЕП.

За даними співрозмовників ЕП у Бюджетному комітеті парламенту, 21% всіх доходів місцевих бюджетів за 2022 рік (83,6 млрд грн) прийшлося на ПДФО із зарплат військовослужбовців.

За перші 6 місяців цього року частка податків із грошового забезпечення військових у доходах місцевих громад сягнула вже 22,9% або 50 млрд грн.

Реклама:

Читайте більше в статті: В країні війна, а влада робить ремонти. Чи можна витратити ці гроші на армію?

Нагадуємо:

Розрив між зібраними внутрішніми ресурсами та потребами на оборону у першому півріччі становив 150 мільярдів гривень, цю суму держава профінансувала "креативним способом" - коштами місцевих органів влади, держпідприємств тощо.

Реклама: