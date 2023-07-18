Державі не вистачало 150 млрд усіх внутрішніх ресурсів для фінансування армії. Звідки взяли кошти?
Розрив між зібраними внутрішніми ресурсами та потребами на оборону у першому півріччі становив 150 мільярдів гривень, цю суму держава профінансувала "креативним способом".
Про це розповіло джерело ЕП в уряді, йдеться в статті.
За даними співрозмовників в Кабінеті Міністрів, загальні державні видатки на оборону (які не можна фінансувати коштами партнерів) за 6 місяців 2023 року становили 1,14 трлн грн.
Надходження з усіх внутрішніх джерел (податки, прибутки Нацбанку та держкомпаній чи кошти від розміщення ОВДП) за цей період склали лише 986 млрд грн.
"Різницю між зібраними внутрішніми ресурсами та загальними видатками на оборону (у розмірі близько 150 млрд грн) було профінансовано креативним способом", – пояснило джерело.
Він пояснив, що на рахунках у Держказначействі зберігаються кошти не лише державного бюджету, але й кошти місцевих органів влади, держпідприємств, бюджетних установ та організацій. Саме цей ресурс уряд у ручному режимі і перерозподіляє на потреби оборони.
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