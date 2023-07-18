Державі не вистачало 150 млрд усіх внутрішніх ресурсів для фінансування армії. Звідки взяли кошти?

Розрив між зібраними внутрішніми ресурсами та потребами на оборону у першому півріччі становив 150 мільярдів гривень, цю суму держава профінансувала "креативним способом".

Про це розповіло джерело ЕП в уряді, йдеться в статті.

За даними співрозмовників в Кабінеті Міністрів, загальні державні видатки на оборону (які не можна фінансувати коштами партнерів) за 6 місяців 2023 року становили 1,14 трлн грн.

Надходження з усіх внутрішніх джерел (податки, прибутки Нацбанку та держкомпаній чи кошти від розміщення ОВДП) за цей період склали лише 986 млрд грн.

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"Різницю між зібраними внутрішніми ресурсами та загальними видатками на оборону (у розмірі близько 150 млрд грн) було профінансовано креативним способом", – пояснило джерело.

Він пояснив, що на рахунках у Держказначействі зберігаються кошти не лише державного бюджету, але й кошти місцевих органів влади, держпідприємств, бюджетних установ та організацій. Саме цей ресурс уряд у ручному режимі і перерозподіляє на потреби оборони.

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