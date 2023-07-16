Tesla начала производство пикапа Cybertruck после двух лет задержек

Автопроизводитель Tesla после двух лет задержки построила свой первый пикап Cybertruck на заводе по производству электромобилей в Остине, штат Техас.

Об этом сообщила компания в Twitter.

"Первый Cybertruck, построенный на Giga Texas (завод Tesla в Остине, штат Техас - ред.)", - написали в компании, добавив фото нового пикапа вместе работниками.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t Реклама: July 15, 2023

Основатель Tesla Илон Маск представил пикап в 2019 году. С тех пор компания отодвинула сроки производства, и в прошлом году Маск назвал дефицит поставщиков компонентов причиной переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

Запуск Cybertruck может сделать Tesla участником электромобилей в одном из самых прибыльных сегментов рынка США и станет конкурентом электрических пикапов от Ford Motor (FN) и Rivian Automotive (RIVN.O), обе из которых выпустили модели в пока ограниченном количестве.

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Напомним:

Глобальные поставки Tesla выросли на 83% по итогам второго квартала 2023 года после того, как компания добавила производственные мощности и нарастила производство на своем заводе в Остине (штат Техас, США).

Сообщалось, что электрический пикап Cybertruck от Tesla не будет выпускаться в полном объеме до 2024 года.

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном в 2019 году.

В январе стало известно, что Tesla Inc планирует начать производство своего электрического пикапа Cybertruck до конца первого квартала 2023 года, а не в конце 2022 года, как планировалось ранее.

Электрический пикап Cybertruck от Tesla подорожает от заявленной ранее цены, но никаких конкретных данных не озвучено.