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Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року – ЗМІ

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:10
 
фото: tesla

Американський виробник електромобілів Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника видання, компанія відклала запуск виробництва, бо змінює характеристики та функції електричного пікапа.

У самій Tesla цю інформацію поки що не коментували, проте нещодавно з сайту компанії зникло повідомлення про те, що виробництво Cybertruck може розпочатися у 2022 році.

Нагадаємо:

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.

Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.

У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.

Економічна правда

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