Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року – ЗМІ
Американський виробник електромобілів Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
За словами співрозмовника видання, компанія відклала запуск виробництва, бо змінює характеристики та функції електричного пікапа.
У самій Tesla цю інформацію поки що не коментували, проте нещодавно з сайту компанії зникло повідомлення про те, що виробництво Cybertruck може розпочатися у 2022 році.
Нагадаємо:
Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.
Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.
У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.
Економічна правда
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