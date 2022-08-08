Cybertruck від Tesla подорожчав, не доїхавши до конвеєра

Tesla

Електричний пікап Cybertruck від Tesla подорожчає від заявленої раніше ціни, але жодних конкретних даних не озвучено.

Про це пише Autoevolution.

Гендиректор компанії Ілон Маск під час зустрічі акціонерів Tesla на гігафабриці в Техасі підтвердив, що пікап надійде у виробництво в середині 2023 року.

Саме на техаському підприємстві й випускатимуть електромобіль Tesla Cybertruck.

Однак у ціні Tesla Cybertruck зросте. Це зумовлено інфляцією, дефіцитом автомобільних мікросхем і навіть переходом на більш досконалі та дорогі акумулятори формату 4680.

"Ціну Cybertruck оголосили у 2019 році, а бронювання коштувало 99 доларів. З того часу багато що змінилося, тому характеристики та ціни будуть іншими. Ненавиджу повідомляти трохи поганих новин. Але я думаю, що немає ніякого способу передбачити інфляцію, яку ми побачили, і різні інші проблеми", — заявив Маск.

Купити пікап Tesla можна й зараз, і передоплата при замовленні залишилася незмінною — 99 доларів. Точну ціну моделі оголосять ближче до дати старту виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

Видання пише, що Cybertruck не можна буде придбати за базову ціну в 39 900 доларів, оголошену три роки тому.

"Tesla підняла ціни на всю модельний ряд, тому ми, ймовірно, дивимося на щось вище 50 000 доларів", – зазначають журналісти.

Нагадуємо:

Компанія Tesla сподівається почати поставки акумуляторного електричного пікапа Cybertruck у середині наступного року.

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.

Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.

У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.

У січні стало відомо, що Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.