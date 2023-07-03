Tesla у другому кварталі збільшила поставки на рекордні 83%

reuters

Глобальні постачання Tesla зросли на 83% за підсумками другого кварталу 2023 року після того, як компанія додала виробничі потужності і наростила виробництво на своєму заводі в Остіні (штат Техас, США).

Про це пише CNBC із посиланням на звіт компанії.

"Другий квартал 2023 року став п'ятим періодом поспіль, коли Tesla повідомила про вищий рівень виробництва автомобілів порівняно з поставками. Загальна кількість поставок у 2 кварталі 2023 року: 466 140. Загальне виробництво у 2 кварталі 2023 року: 479 700", - пише видання.

Зазначається, що ці показники перевершили очікування аналітиків і свідчать про те, що поставки Tesla зросли на 83% у річному вимірі.

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Tesla групує поставки за двома категоріями, але не повідомляє про окремі моделі чи регіони.

У другому кварталі 2022 року Tesla повідомила про 254 695 поставок, а в першому кварталі 2023 року - про 422 875 поставок. У другому кварталі 2022 року Tesla виробила 258 580 автомобілів, а в минулому кварталі - 440 808 автомобілів.

На Уолл-стріт очікували, що за період, що закінчився 30 червня 2023 року, Tesla повідомить про поставки 445 924 автомобілів, згідно з оцінками аналітиків, зібраними компанією StreetAccount.

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Гендиректор Tesla Ілон Маск запропонував деякі знижки та інші стимули для збільшення продажів своїх автомобілів у США протягом кварталу, в тому числі на седан Model 3 базової версії, а нещодавно - на старіший позашляховик Model X і флагманський седан Model S.

Крім цього, Tesla Model 3 і Tesla Y тепер мають право на податкову знижку в розмірі 7 500 дол в США відповідно до Закону про зниження інфляції.

Близько 96% поставок, про які Tesla повідомила в другому кварталі 2023 року, припали на Model Y і Model 3.

Економічна правда