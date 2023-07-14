Реструктуризация дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза" вышла на финишную прямую

Запущен процесс официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов на реструктуризацию дефолтных еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года - это финальная процедура, необходимая для завершения процесса реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании ожидают, что все процедуры должны завершиться до конца июля 2023 года.

"Доверие наших инвесторов - самое важное. Делаем все, чтобы его восстановить", - заявили в "Нафтогазе".

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С условиями реструктуризации еврооблигаций можно ознакомиться по ссылкам: по облигациям со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

Напомним:

Кабинет министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза" со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами.

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"Нафтогаз" достиг договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

В марте "Нафтогаз" на онлайн-встрече с кредиторами представил обновленный рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

Экономическая правда