Реструктуризация дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза" вышла на финишную прямую
Запущен процесс официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов на реструктуризацию дефолтных еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года - это финальная процедура, необходимая для завершения процесса реструктуризации.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
В компании ожидают, что все процедуры должны завершиться до конца июля 2023 года.
"Доверие наших инвесторов - самое важное. Делаем все, чтобы его восстановить", - заявили в "Нафтогазе".
С условиями реструктуризации еврооблигаций можно ознакомиться по ссылкам: по облигациям со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.
Напомним:
Кабинет министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза" со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами.
"Нафтогаз" достиг договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.
В марте "Нафтогаз" на онлайн-встрече с кредиторами представил обновленный рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.
Экономическая правда