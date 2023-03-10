"Нафтогаз" представил кредиторам обновленный сценарий реструктуризации долгов по евробондам

"Нафтогаз" на онлайн-встрече с кредиторами представил обновленный рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, рабочий сценарий основывается на предыдущих дискуссиях с кредиторами.

"В то же время он учитывает наши ограниченные полномасштабной войной финансовые возможности, а также рамки по обслуживанию публичных долгов Украины, установленные украинским правительством, учитывая то, что половина государственного бюджета Украины финансируется нашими иностранными партнерами", - добавил Чернышов.

"Нафтогаз" подготовил этот документ после обсуждения с кредиторами предварительного рабочего сценария, обнародованного 2 февраля 2023 года.

Следующим шагом будет привлечение держателей еврооблигаций для обсуждения обновленного плана, добавили в компании.

Напоминаем:

"Нафтогаз" проводит консультации с владельцами еврооблигаций по реструктуризации обязательств по евробондам, в частности, предлагает новые условия для них.

Последнее предложение по реструктуризации долга НАК "Нафтогаз Украины" сталкивается с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.

"Нафтогаз" предоставит владельцам евробондов предложения по реструктуризации обязательств - речь идет о евробондах со сроками погашения в 2022 и 2026 годах.

Экономическая правда