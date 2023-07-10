Новости 10 июля: замедление инфляции, строительство в Украине предприятий по производству оружия

Об очередных ограничениях в отношении табачных изделий. С 11 июля вступают в силу нормы закона № 1978-IX, которые запрещают производство, оптовую и розничную торговлю, импорт для реализации на территории Украины сигарет, а также табака для самокруток со вкусо-ароматическими добавками.

О замедлении инфляции. Рост потребительских цен в Украине в июне ускорился до 0,8% с 0,5% в мае, в годовом измерении инфляция снизилась до 12,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

О строительстве завода Bayraktar в Украине. Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине. Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме.

Об открытии завода по производству бронетехники. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

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О минировании ЗАЭС россиянами. Враг продолжает минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. Сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Эксклюзив ЭП

"Еще два-три месяца протянем". Почему в водоканалах бьют тревогу из-за тарифов и кто виноват в ржавой воде из-под крана

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Второй год власть блокирует пересмотр тарифов на водоснабжение. Чем это может обернуться для водоканалов и населения?