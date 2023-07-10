В июне инфляция в годовом исчислении замедлилась до 12,8% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июне ускорился до 0,8% с 0,5% в мае, в годовом исчислении инфляция снизилась до 12,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В июне прошлого года Госстат зафиксировал инфляцию на уровне 3,1%, поэтому в годовом исчислении по итогам июня-2023 года она снизилась до 12,8% с 15,3% по итогам мая.

Также в июне была зафиксирована базовая дефляция - 0,1% после того, как в мае базовая инфляция снизилась до 0,3% с 0,5% в апреле.

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В годовом исчислении базовая инфляция по итогам июня-2023 года также снизилась до 14,0% с 15,9% по итогам мая.

С начала года инфляция на потребительском рынке составила 4,6%, базовая – 3,2%.

"На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%. Больше всего (на 1,9%) подорожали мясо и мясопродукты. На 1,0-0,2% выросли цены на овощи, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб.

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В то же время, на 4,1-0,5% снизились цены на яйца, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сало, молоко, сыры", – отметили в Госстате.

Алкоголь и табачные изделия подорожали на 0,8%, одежда и обувь подешевели на 3,0%, цены на транспорт снизились на 0,8%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива на 11,9% произошел за счет повышения цен на электроэнергию на 69,7%. Цены в сфере связи выросли на 0,5%.

Напоминаем:

В мае инфляция по сравнению с апрелем составила 0,5%, или 3,8% с начала 2023 года.

Экономическая правда