С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям

С 11 июля вступают в силу нормы закона № 1978-IX, которые запрещают производство, оптовую и розничную торговлю, импорт для реализации на территории Украины сигарет, а также табака для самокруток со вкусо-ароматическими добавками.

Такие изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" были приняты в декабре 2021 года.

Указанным законом вводятся следующие запреты на производство (кроме на экспорт), оптовой и розничной торговли, а также импорта для реализации в Украине таких продуктов:

табачных изделий для перорального применения;

сигарет, у которых показатели содержания в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1,0 мг, смолы - 10 мг, моноксида углерода - 10 мг;

табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинские предупреждения;

табачных изделий с характерным вкусом;

табачных изделий, содержащих витамины или добавки, которые создают впечатление, что табачное изделие имеет пользу для здоровья или снижает риски для здоровья;

табачных изделий, содержащих кофеин или таурин, или другие добавки и стимуляторные соединения, которые связаны с энергией и жизнеспособностью;

табачных изделий, содержащих добавки, обладающих свойствами делать дым цветным;

табачных изделий, содержащих добавки, облегчающих вдыхание дыма или поглощение никотина;

табачных изделий, содержащих добавки, обладающих канцерогенными, мутагенными или репродуктивно токсичными свойствами в несгоревшем виде;

табачных изделий, содержащих ароматизаторы в любом из их компонентов, таких как фильтры, упаковка, капсулы или любые технические особенности, которые позволяют модификацию запаха или вкуса указанных табачных изделий, или интенсивности их дыма;

табачных изделий, фильтры, бумага или капсулы которых содержат табак или никотин.

Запрещаются любая реклама и стимулирование:

Реклама:

продажи табачных изделий,

электронных сигарет,

заправочных контейнеров,

жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания,

знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты, заправочные контейнеры, жидкости, используемые в электронных сигаретах, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания (кроме случаев, предусмотренных законом).

Реклама любых товаров или услуг не должна содержать изображения табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания или процесса их курения, использования.

Данный проект разработан с целью имплементации "табачной" европейской Директивы 2014/40/ЕС.

Напоминаем:

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Год назад, 11 июля 2022 года, в Украине был расширен перечень мест, где запрещено курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.

В марте 2023 года Министерство здравоохранения возобновило меры государственного надзора (контроля) по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий на период военного положения.