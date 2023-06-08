Новости 8 мая: из Каховского водохранилища невозможен водозабор, в Украине не хватает госслужащих

О Каховском водохранилище. Уровень воды в Каховском водохранилище на вечер четверга составляет 12,5 м - это ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен.

О Сенс Банке. Номинальный владелец акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года – "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить соглашение, по которому акции банка будут проданы европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.

Об электроэнергии. ГЭС, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключены около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области.

О госслужащих. В Украине образовалась настолько ощутимая нехватка работников на государственной службе, что в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) заговорили о рисках для страны.

О компенсациях. Президент Владимир Зеленский поручил провести подсчеты ущерба и выделить средства на компенсации людям и бизнесам, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

Эксклюзивы ЭП

Государству сложно поддерживать незащищенных пенсионеров, но легко выплачивать по 100 тысяч судьям. Что не так с пенсионной системой?

Каждый раз, когда государство индексирует пенсии для наименее социально защищенных граждан, наибольшую пользу от этого все равно получают состоятельные пенсионеры. Почему все так работает?

Худшее уже прошло или еще впереди? Интервью с главой "Укргидроэнерго" о ситуации на Каховской ГЭС

Руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал ЭП, что происходит на месте катастрофы и могут ли россияне повредить другие гидроэлектростанции в Украине.