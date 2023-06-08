Акционер "Сенс Банка" просит СНБО разрешить его продажу инвестору. Говорят, что Фридман и Авен не получат от этого денег

Номинальный владелец акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года – "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить соглашение, по которому акции банка будут проданы европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ABH Holdings S.A.

В частности, там подчеркивают, что после полномасштабного вторжения России в Украине ввели новые регуляторные правила относительно подсанкционных собственников, в частности, что доли этих собственников в капитале банка не могут превышать по 10%.

"Чтобы выполнить это требование, ABHH достиг договоренности, не имеющей обязательного характера, с международным инвестором о продаже 75,6% акций Sense Bank. Предложенная транзакция не предусматривает поступление каких-либо средств акционерам, находящимся под санкциями", — говорится в сообщении компании.

Там подтверждают, что подали документы по согласованию соглашения по продаже акции банка в НБУ и отметили, что вскоре предоставят дополнительную информацию, необходимую в соответствии с действующим законодательством.

Компания также отмечает, что сделка по продаже акций банка не нарушит санкционный режим США, ЕС и Великобритании. В то же время, в Украине операции с активами подсанкционных лиц запрещены.

"ABHH признает, что для того, чтобы предпринять дальнейшие шаги по продаже, необходимо будет получить решение соответствующих украинских органов власти, в том числе решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и Указ Президента о внесении изменений в соответствующую санкцию, решение Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины", - сообщают в ABH Holdings.

Компания уверяет, что не будет нарушать какое-либо санкционное законодательство и не будет проводить продажу акций "Сенс Банка" до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения в Украине. В то же время там уверяют, что продажа банка европейскому инвестору "гораздо больше соответствовала бы интересам Украины, особенно в банковском секторе".

"Кроме того, это могло бы послужить примером того, как можно инвестировать в Украину даже во время войны", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в Национальный банк поступил пакет документов от потенциального инвестора по согласованию продажи 75,6% акций "Сенс Банка". Как сообщили ЭП в регуляторе, пакет документов был неполным, поэтому там не принималось никаких решений о согласовании или отклонении этого соглашения.

По данным ЭП, документы на продажу подала кипрская компания Karswell Ltd. Эта же компания является номинальным владельцем 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, связываемого с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.

В марте этого года украинский Forbes писал, что Солож проявил интерес к покупке "Сенс Банка". Однако тогда документы на покупку доли в банке регулятор не получал.

Более того, в НБУ выпустили довольно категоричное заявление, в котором указывали на невозможность проведения продажи акций "Смысл Банка" до снятия санкций с его формальных владельцев Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Так что уже тогда сделка по продаже банка выглядела маловероятной.

Не под запись чиновники НБУ в комментарии ЭП отметили, что получение части документов на продажу доли "Сенс Банка" никак не изменит ситуации с его будущей национализацией. Соответствующий закон, обеспечивающий переход банка в собственность государства, Рада приняла 29 мая.

О том, как именно будет проходить национализация "Сенс Банка" читайте в статье: Закон принят, банк Фридмана наконец-то национализируют. Как это будет и что достанется государству?

По данным НБУ, по состоянию на 20 марта 2023 г., ABH Holdings S.A. принадлежит 57,6% акций "Сенс Банка". Помимо этого, ABH Holdings S.A. принадлежит 100% ABH Ukraine Limited, которому принадлежит 42,4% акций Банка.

Конечными бенефициарами банка являются российские олигархи Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%), Андрей Косогов (40,96%). Еще 9,9% акций банка принадлежит UniCredit, а 3,87% - The Mark Foundation for Cancer Research.

Напоминаем:

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Смысл Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, упрощавший процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.