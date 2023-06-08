В Украине ощутимая нехватка госслужащих: в НАГС заявили о рисках для страны

В Украине образовалась настолько ощутимая нехватка работников на государственной службе, что в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) заговорили о рисках для страны.

Об этом заявила глава НАГС Наталья Алюшина во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

"Ощутимый дефицит работников на государственной службе создает дополнительные риски для страны. При сохранении имеющихся тенденций - это повлияет на стабильность всего государственного аппарата", - отметила Алюшина.

Глава НАГС подчеркнула, что учитывая процессы восстановления страны увеличивается количество задач для служащих публичного сектора.

"Впрочем, для формирования сильной действенной системы госслужбы, в частности для привлечения конкурентных работников, необходимо решать вопрос установления достойного вознаграждения", - отметила она.

По мнению Алюшиной, государство как работодатель должно выступить гарантом и обеспечить граждан, которые отдают себя государственной службе, надлежащим вознаграждением. В частности, по ее словам, реформа требует особого внимания и поддержки всех стейкхолдеров, а ключевым решением на этом пути является принятие законопроекта №8222.

Напоминаем:

Законопроект №8222 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" по внедрению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей" был внесен в Верховную Раду в ноябре 2022 года. С тех пор никакого движения документа не наблюдалось.

Проект был разработан с целью изменения системы оплаты труда в сфере государственной службы на основе:

классификации должностей государственной службы,

усиления роли должностного оклада,

прекращения чрезмерных необоснованных выплат,

оптимизации предельной численности работников государственных органов,

внедрения системы грейдов.

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