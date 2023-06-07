Вслед за Binance регулятор подал в суд на крупнейшую криптобиржу США Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одну из крупнейших криптобирж Coinbase в управлении нелегальной биржей, что может усложнить работу индустрии и торговлю для граждан США.

Об этом пишет Bloomberg.

"В 101-страничном иске, поданном во вторник в федеральный суд Нью-Йорка, SEC утверждает, что Coinbase годами уклонялась от своих правил, позволяя пользователям торговать многочисленными криптовалютами, которые на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами. За день до этого регулятор подал в суд на компанию-конкурента Binance, обвинив ее в многочисленных нарушениях", - пишет агентство.

SEC выступила против Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи США, после того, как ее глава Гэри Генслер неоднократно заявлял, что большинство токенов подпадают под надзор его ведомства, и что значительная часть индустрии нарушает закон.

В то же время, американские регуляторы предупредили банки, чтобы они держались подальше от криптовалют из-за потенциальных рисков для финансовой системы, что затрудняет инвестирование для граждан США.

Иск SEC привлекает внимание из-за высокой популярности Coinbase в США и ее статуса публичной компании, торгующейся на бирже. На торгах в Нью-Йорке акции упали на 12% и закрылись на отметке 51,61 долл. В определенный момент во вторник падение акций привело к снижению рыночной капитализации компании на 1,5 миллиарда долларов.

SEC утверждает, что Binance, крупнейшая криптовалютная платформа в мире, и ее генеральный директор Чанпэн Чжао, злоупотребляли средствами клиентов, вводили в заблуждение инвесторов и регуляторов, а также нарушали правила торговли ценными бумагами. Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в суд с просьбой выдать временный судебный приказ о замораживании некоторых активов в рамках этого дела.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам под руководством Генслера твердо настроена на внедрение правил, которые, если их придерживаться, убьют почти всю криптовалюту", - сказал адъюнкт-профессор Колумбийской бизнес-школы Омид Малекан, который консультирует по вопросам криптовалют.

Напомним:

Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Инвесторы вывели около 790 млн долл с криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как ведущий американский регулятор подал в суд на обе биржи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник обратилась в федеральный суд с просьбой выдать временный судебный приказ о замораживании американских активов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Экономическая правда