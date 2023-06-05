Главный регулятор Уолл-стрит подал в суд на Binance и ее гендиректора

Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что это является "серьезной эскалацией" юридических проблем, с которыми сталкивается криптобиржа.

"В деле, поданном в федеральный суд США в понедельник, Комиссия утверждает, что фирма пренебрегала правилами защиты инвесторов, управляя незарегистрированными биржами, искажая информацию о контроле за торговлей и продавая незарегистрированные ценные бумаги, среди других нарушений", - говорится в сообщении.

"Тринадцатью обвинениями мы утверждаем, что компании Чжао и Binance участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, недостаточного раскрытия информации и целенаправленного уклонения от закона", - заявил председатель Комиссии по Гэри Генслер.

"Общественность должна остерегаться инвестировать любые свои тяжело заработанные активы в эти незаконные платформы или на них", - добавил он.

Представитель Binance не сразу ответил на запрос о комментарии. В Twitter Чжао сообщил, что его команда рассмотрит жалобу.

Этот случай последовал за иском от американского надзорного органа по деривативам в марте, который утверждал, что Binance и Чжао регулярно нарушали его правила. Тогда биржа и Чжао защищали свои усилия по соблюдению правил и назвали иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами разочаровывающим, а также пообещали продолжать сотрудничать с регуляторами.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже несколько месяцев расследует, продавала ли Binance цифровые монеты незаконно, когда биржа только начинала свою деятельность в 2017 году. Токен, известный как BNB, сейчас является одним из крупнейших в мире.

Виртуальная валюта может подпадать под сферу ответственности SEC, если инвесторы покупают ее для финансирования компании или проекта с намерением получить прибыль от этих усилий.

На фоне этих новостей котировки биткоина пошли вниз - с 26 452 долл по состоянию на 18:39 по Киеву до 25 560 долл по состоянию на 19:06. По состоянию на 20:03 по Киеву биткоин торговался по 25 745 долл, свидетельствуют данные Coindesk.

Экономическая правда