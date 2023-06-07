Регулятор подал ходатайство о замораживании активов Binance в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник обратилась в федеральный суд с просьбой выдать временный судебный приказ о замораживании американских активов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Об этом пишет Reuters.

Ходатайство, поданное в Окружной суд округа Колумбия, поступило через день после того, как американские регуляторы подали в суд на Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао за то, что они якобы руководили "паутиной обмана", что усилило давление на крупнейшую в мире криптобиржу.

В своем иске SEC обвинила Binance в многолетнем противоправном поведении, включая "пренебрежение" законами США и "уклонение от регуляторного надзора".

"Холдинговая компания Binance базируется на Каймановых островах. Binance.US является ее американским филиалом. Binance заявил, что ходатайство SEC касается только Binance.US", - пишет агентство.

После того, как SEC подала ходатайство, Binance.US заявила, что активы пользователей будут оставаться в безопасности, а платформа будет продолжать обычные операции по вводу и выводу средств. Она добавила, что будет защищать себя в суде, и назвала шаг SEC "необоснованным".

В понедельник SEC заявила, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала доступ американских клиентов к своей платформе и вводила инвесторов в заблуждение относительно контроля над рынком. Против Binance также ведутся судебные иски со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции США.

По состоянию на вечер 6 июня по киевскому времени, по данным компании Nansen, инвесторы уже вывели около 1,43 млрд долл из Binance и ее дочерней компании в США.

По данным Coindesk, биткоин сейчас торгуется по 27,77 тыс долл.

Напомним:

Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Инвесторы вывели около 790 млн долл с криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как ведущий американский регулятор подал в суд на обе биржи.

Экономическая правда