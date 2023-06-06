Инвесторы вывели из Binance почти $800 миллионов за сутки на фоне иска регулятора

Инвесторы вывели около 790 млн долл с криптовалютной биржи Binance и ее американского филиала за последние 24 часа после того, как ведущий американский регулятор подал в суд на обе биржи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Nansen.

Binance зафиксировала чистый отток криптовалют на сумму 778,6 миллиона долларов из блокчейна Ethereum, а ее американский филиал, Binance.US, зарегистрировал чистый отток в размере 13 миллионов долларов, сообщила Nansen.

Ни одна биржа не ответила сразу на просьбу агентства о комментарии.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance, ее генерального директора Чанпэна Чжао и оператора Binance.US за то, что Комиссия назвала "паутиной обмана" с целью уклонения от американских законов.

В 13 пунктах обвинений SEC утверждала, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала доступ американских клиентов к своей платформе и вводила инвесторов в заблуждение относительно контроля над рынком.

Этот иск, в котором упоминается ряд практик, о которых впервые сообщило Reuters в серии расследований в отношении биржи, является наиболее значимым шагом против криптовалютной компании со стороны SEC.

В заявлении, сделанном в понедельник, Binance заявила, что сотрудничала с расследованиями SEC и "упорно работала над тем, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы", в том числе пытаясь достичь урегулирования путем переговоров. "Мы намерены решительно защищать нашу платформу", - говорится в блоге компании.

Биткоин стабилизировался после падения в понедельник более чем на 5%, что стало худшим дневным падением с 19 апреля.

"Это еще один удар по криптоиндустрии и криптобиржам мира", - сказал рыночный аналитик IG Markets Тони Сикамор об иске SEC.

Напомним:

Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Экономическая правда