Новости 5 июня: акцизы на автогаз и дизтопливо могут вырасти, РФ выкупает обратно детали к танкам и ракетам

Об акцизах. Новые ставки акцизного налога на топливо могут существенно вырасти в Украине уже с 1 июля.

О войне. Россию подозревают в выкупе военных грузов, ранее отправленных в Мьянму и Индию - исследование обнаружило записи о выкупе Россией запчастей для танков и ракет.

О "зерновом коридоре". РФ 4 июня зарегистрировала 2 входящих судна, которые были заявлены к участию в зерновой инициативе в тот же день, что противоречит принятым правилам инспектирования судов, которые предусматривают, что в первую очередь проверку проходят те, которые дольше всего находятся в ожидании.

О НБУ. Информация о том, что с 5 июня банки каждый понедельник будут передавать в Нацбанк информацию за неделю о карточных операциях в Интернете всех своих клиентов, не соответствует действительности.

О Binance. Главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.

Эксклюзивы ЭП

20 тысяч покупателей квартир и некрутящиеся краны. Что происходит с "Киевгорстроем"?

ВІДЕО ДНЯ

Один из крупнейших застройщиков столицы не возобновляет строительство на 18 объектах и просит у Киева 1 миллиард гривень. Что произошло с компанией за время войны, в каком она состоянии и почему деятельностью ее руководства интересуется НАБУ. (укр)

Сколько автомобилей у украинцев украли российские оккупанты?

Из-за войны в 2022 году в Украине зафиксировали рекордное количество угонов автомобилей. Каких и где? (укр)