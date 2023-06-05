В НБУ частично опровергают, что банки будут собирать информацию о безналичных платежах в интернете

Информация о том, что с 5 июня банки каждый понедельник будут передавать в Нацбанк информацию за неделю о карточных операциях в Интернете всех своих клиентов, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, которое размещено в официальном Телеграмм-канале регулятора.

Отмечается, что письмо НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, вообще не касается физических лиц. Тем более данные, которые Нацбанк будет получать от банков, не касаются сбора информации и персональных данных физических лиц.

"Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в Нацбанке, в письме речь идет исключительно о субъектах хозяйственной деятельности, поставщиках платежных услуг - юридических лицах, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции.

Это же в комментарии ЭП подтвердил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

"Запрос касается исключительно объемов операций по переводу средств, осуществленных на основании договоров, заключенных между банком и клиентами, например, такими как "Портмоне" (электронная платежная система, - ред.). Другие р2р не требуют отчета", - отметил он.

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К тому же, как отмечают в Нацбанке, данная процедура была введена еще с декабря 2022 года, с целью усиления надзора. Письмо, которое Национальный банк направил банкам, это было исключительно напоминание о необходимости обратить внимание на своевременное и корректное предоставление информации.

"Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Попутно в Нацбанке рассказали, что на основе информации, поступающей из банков уже полгода, удалось выявить ряд проблем при использовании услуг банков, в том числе - электронной коммерции. В частности, это касается обслуживания теневого рынка и деятельности нелегального игорного бизнеса.

Сейчас Национальный банк продолжает проведение проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также - в сфере платежного законодательства.

Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год - только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре - то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год - только 205 млн грн.

Напоминаем:

В отношении физических лиц в Украине действует норма по финансовому мониторингу всех крупных операций (от 400 тыс грн). Такие операции автоматически попадают в Госфинмониторинг.

В то же время, 4 июня ряд СМИ распространил отдельные части вышеупомянутого письма Национального банка, без приложений, которые к нему прилагались.

При этом, утверждалось, что банки будут присылать в Нацбанк информацию о карточных операциях в Интернете всех своих клиентов, включая физические лица, с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, который осуществлял соответствующие платежи.

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