Новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги, первая оценка ущерба от теракта на Каховской ГЭС

О налогах. Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично - моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

О Каховской ГЭС. Первая оценка от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт нанес Украине не менее 2 млрд долл прямых убытков.

О портах. Компания-победитель приватизационного аукциона на Усть-Дунайский порт до сих пор не получила приобретенные объекты в пользование из-за отказа Фонда госимущества подписывать соответствующий акт и открытого уголовного дела.

О большой приватизации. Большую приватизацию через систему онлайн-аукционов Прозорро.Продажи запустят в ближайшее время – Минэкономики рассчитывает на принятие Кабинетом министров соответствующих решений в начале июля.

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Об АРМА. Кабинет министров назначил Елену Думу главой Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Эксклюзив ЭП

Какое украинское оружие будет покорять мировые рынки после войны

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На проверенную в боевых условиях украинскую военную технику может увеличиться спрос в мире. Какие проекты наиболее перспективны для экспорта после войны? (укр)