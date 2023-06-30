Отмена "упрощенки 2%" и возвращение проверок: Рада приняла налоговый законопроект

Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично - моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Принятие этого законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

По словам Железняка, документ в целом поддержали 239 нардепов: 179 - "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" - 0, "Платформа за жизнь и мир" - 20, "За будущее" - 4, "Голос" - 8, "Доверие" - 14, "Восстановление Украины" - 8, внефракционные - 6.

В частности, редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.

Но, по словам нардепа, законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему,

плательщик 2% ЕН автоматически будет переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

новосозданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 01.09.2023 г., такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 01.08.2023 г., пояснил Железняк.

Также с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

При этом с 1 октября возвращается возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

"Но предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий)", - добавил Железняк.

Законопроектом также предусмотрено:

"технический долг" (который возник с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

Напомним:

Финкомитет Верховной Рады решил подать на рассмотрение парламента измененный законопроект №8401, из которого исключат положения о восстановлении с 1 августа плановых налоговых проверок, о документальных проверках правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ, а возвращение ответственности за нарушение требований применения РРО перенесут на октябрь.

Как сообщала ЭП, вопрос отсрочки возвращения проверок обсуждался 29 июня на встрече президента с бизнесом. Кроме жалоб бизнеса на правоохранителей, одной из основных проблем, о которых предприниматели рассказали Владимиру Зеленскому, был вопрос законопроекта №8401. Об отмене режима с уплатой 2% вопросов и возражений ни у кого не было.

Зато относительно налоговых проверок возникли дискуссии. Сразу несколько представителей бизнеса подтвердили, что договоренности относительно изменений в законопроект №8401, согласно которым будет продлен мораторий на налоговые проверки, были достигнуты именно во время встречи с Зеленским.