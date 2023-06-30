Детально посчитали: сколько стоила Украине совершенная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС

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Первая оценка от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт нанес Украине не менее 2 млрд долл прямых убытков.

Сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС оценить масштаб катастрофы, а затем и убытки, было невозможно. Любые оценки ограничивались неизвестными: насколько разрушена дамба, когда будет пик наводнения, где остановится вода, и что именно происходит на оккупированных территориях Херсонщины, которые из-за низкого расположения пострадали больше правобережья.

Подрыв ГЭС вызвал не только затопление территорий. Осушение Каховского водохранилища остановило критически необходимую для растениеводства и овощеводства Херсонщины ирригацию, а также лишило водоснабжения ряд населенных пунктов в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Поэтому косвенные убытки подрыва могут быть значительно выше 2 млрд долл, отмечают в KSE.

Какие сектора пострадали больше всего?

Потери жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства составляют почти половину всех нанесенных терактом убытков - 950 млн долл. Преимущественно эта сумма обусловлена потерями на левом берегу Херсонской области.

На Николаевщине пострадал 31 населенный пункт, или более 500 частных домов. Что касается Херсонщины, речь идет о 49 населенных пунктах, но точно оценить количество поврежденных домов невозможно из-за временной оккупации левобережья. Предварительные оценки свидетельствуют о 20-30 тыс домов в зоне подтопления.

Кроме того, убытки связаны с вызванной остановкой водоснабжения в города, которые зависели от Каховского водохранилища.

Например, Никополь, который полностью полагался на резервуар. Правительство уже выделило 1,5 млрд грн на строительство 87 км магистральных водопроводов из Карачуновского и Южного водохранилища.

Почти треть всех убытков, 624 млн долл, нанесены для украинской энергетики. Более 90% приходится на убытки в результате разрушения непосредственно Каховской ГЭС мощностью 334,8 МВт.

Укргидроэнерго сразу заявило, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить, а на строительство новой понадобится не менее 1 млрд долл и 5 лет после деоккупации территорий. Кроме того, еще несколько лет понадобится на заполнение водохранилища, писала ЭП. Ежегодно разрушение ГЭС будет приносить государственному Укргидроэнерго более 100 млн долл убытков.

Кроме того, из-за наводнения подтоплены 17 автозаправочных станций и 2 нефтебазы, а электросети в затопленных населенных пунктах были потеряны.

В более 300 млн долл оценены убытки катастрофы для транспортной инфраструктуры. В целом, свидетельствует оценка, более 290 км международных, региональных и коммунальных дорог пострадали от наводнения. Более половины общей протяженности пострадавших дорог пришлось именно на дороги местного значения.

Вместе с тем, нанесенный дорогам ущерб проявится лишь со временем - из-за размытия водой участок дороги может внезапно провалиться или просесть. Такие проблемы сложнее отремонтировать с помощью ямочного ремонта, поскольку это влияет на структуру дорог. Вода также может лишить дорожное покрытие скрепляющего материала, что делает его более уязвимым к естественной коррозии.

Потенциальные убытки могут принести часть мостов и меньших дамб в Николаевской и Херсонской областях, которые сразу после подрыва дамбы были временно затоплены, что может повредить их стоимости.

Убытки для аграриев и другого бизнеса

Прямой ущерб, нанесенный подрывом ГЭС для агрокомплекса, оценивается в 25,7 млн долл, и почти вся сумма вызвана гибелью рыбы.

Такая относительно небольшая оценка обусловлена тем, что пострадавшие территории с начала большой войны находятся под постоянными российскими обстрелами, а затем угодья не использовались активно. К тому же, затопление подверглось относительно немного сельскохозяйственных земель.

Однако это только прямые убытки. Косвенные потери значительно выше из-за потери ирригационных систем. Из-за засушливого климата оросительные системы, которые доставляют воду к полям, являются критическими для выращивания овощей, зерновых и зернобобовых культур на юге страны. Для всей Херсонщины и более половины Запорожской области источником воды было Каховское водохранилище.

В целом орошение в регионе охватывало 584 тыс га, из которых до оккупации фактически орошалось 262 тыс га. Теперь без источника воды осталось 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

К тому же, часть почв будут загрязнены из-за моров рыбы и смыва химикатов с полей. Как следствие, косвенные потери доходов для растениеводства вырастут на 182 млн долл в год. Другие отрасли сектора, в частности - овощеводство, будут терять до 49 млн долл в год.

Из-за наводнения потери для промышленности в целом оцениваются в 105 млн долл. При этом ежегодные убытки могут достигать 100 млн долл.

Такая оценка значительно уменьшена фактором того, что из-за боевых действий часть предприятий релоцировались раньше или остановились. Поэтому пострадало преимущественно тяжелое оборудование, которое нельзя было транспортировать, и здания.

Речь идет, в частности, о крупных промышленных и портовых объектах, расположенных в Корабельном районе в Херсоне. Местная администрация сообщила о затоплении 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.

Также подрыв дамбы критически повлияет на речные грузоперевозки - как заявил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко, Днепр ниже Запорожья перестанет быть судоходным на длительное время. Прямые убытки понесли портовые терминалы украинского агротрейдера "Нибулон" в городах Голая Пристань и Казацкое.

Из-за отсутствия воды ограничивают свое производство заводы, расположенные выше по течению Днепра.

Например, без водоснабжения не может полноценно работать Никопольский ферросплавный завод, а крупнейший в Кривом Роге металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" для экономии воды приостановил выплавку стали и производство проката. Остановить или ограничить работу будут вынуждены и предприятия агрокомплекса.

Окружающая среда и экология

По предварительной оценке Минприроды, убытки для окружающей среды в результате подрыва Каховской ГЭС достигают 1,5 млрд долл. Известно, что при взрыве дамбы вытекло 150 тонн нефти, также затоплено не менее 17 заправок. Кроме того, уровень солености Черного моря возле Одессы почти втрое ниже нормы.

Сейчас подтопление угрожает природно-заповедным паркам "Нижнеднепровский", "Каменская Сечь" и "Белобережье Святослава", а также Черноморскому биосферному заповеднику, который охраняется ЮНЕСКО.

Кроме того, в зоне влияния оказались Региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса" общей площадью почти 18 тыс га; участки Черноморского биосферного заповедника "Волыжин лес", о. Долгий, о. Круглый площадью 2,7 тыс га; региональный ландшафтный парк "Висунско-Ингулецкий", площадью 2,7 тыс га.