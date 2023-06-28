"Укрнафта" решила привлечь швейцарскую компанию ради современных технологий для увеличения добычи 

"Укрнафта" подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в области нефтедобычи со швейцарской Weatherford International.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

"С надежным партнером сможем работать эффективнее, чтобы достичь поставленных стратегических целей. Больше скважин, больше современных технологий увеличения добычи, больше запасов и ресурсов – шаг за шагом ближе к энергетической независимости", - заявил Корецкий.

Речь идет о переходе "Укрнафты" на современные международные стандарты (API, SPE) и отказе от советского (российского, белорусского) оборудования и комплектующих, в чем поможет современный технологический партнер уровня Weatherford.

Корпорация Weatherford International – одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира, с большим опытом и новейшими технологиями, работающая более чем в 100 странах мира.

Напоминаем:

В ноябре 2022 года активы компаний "Укрнафта", ЧАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

По результатам января-апреля "Украфта" заработала около 7 миллиардов гривен чистой прибыли – этот показатель значительно превышает всю годовую прибыль в 2020 и 2021 годах.

По результатам І квартала года "Укрнафта" перечислила в государственный бюджет 1,187 млрд грн налога на прибыль – рекордный платеж превысил весь объем налогов в 2022 году.

По словам Корецкого, АО "Укрнафта" ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно. В 2023 году компания планирует увеличить добычу нефти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) по сравнению с прошлым годом – до 1,447 млн тонн, газа – на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.