Налоги "Укрнафты" в I квартале превысили весь объем выплат в госбюджет в прошлом году

ЧАО "Укрнафта" по результатам І квартала года перечислило в государственный бюджет 1,187 млрд грн налога на прибыль – платеж за первые три месяца года превысил весь объем налогов в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перечисленные налоги составляют менее 1% от общих поступлений в госбюджет в этом периоде 2023 года в размере 152,2 млрд грн.

"Выплаченная сумма почти вдвое больше по сравнению с результатами всего 2022 года, когда предприятие перечислило 694 млн грн", - добавили в "Укрнафте".

За 2020 и 2021 годы ПАО "Укрнафта" было уплачено 0 гривен налога на прибыль, в 2019 году – 546 млн. грн.

Напоминаем:

Кабинет Министров 26 мая утвердил финансовый план "Укрнафты" на 2023 год.

В ноябре 2022 года активы компаний "Укрнафта", ЧАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

ПАО "Укрнафта" по результатам января-апреля заработало около 7 миллиардов гривен чистой прибыли – этот показатель значительно превышает всю годовую прибыль в 2020 и 2021 годах.

Экономическая правда