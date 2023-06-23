Новости 23 июня: Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ, автопроизводитель Geely - спонсор войны

О компенсациях от РФ. "Нафтогаз" и 5 компаний группы подали ходатайство в суд США о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало РФ выплатить 5 млрд долл (с процентами) компенсации за убытки и утраченное имущество в Крыму.

О санкциях. Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главная цель которого – усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

О страховании. Международная брокерская компания по перестрахованию Marsh McLennan объявила о сотрудничестве с правительством Украины для открытия доступа к мировому страховому рынку.

О спонсорах войны. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely в перечень международных спонсоров войны.

О FATF. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список".

Эксклюзив ЭП

Скупой платит трижды. Как западные компании, которые цепляются за Россию, теряют рынки, бизнес и репутацию

Изменение отношения к западным фирмам, работающим в России, постепенно превращается в тренд. А вот компании, которые ушли первыми, могут выиграть от этого больше всех. О чем речь?